La tension est à son comble à quelques jours du GP d'Arabie Saoudite de F1 sur un circuit de Djeddah construit en quelques mois et pas encore terminé à cet instant.

Pression sur les organisateur, mais aussi sur les deux candidats au titre, Lewis Hamilton et Max Verstappen séparés par huit unités à l'avantage du Belgo-néerlandais.

Un pilote Red Bull qui pourrait toutefois subir une nouvelle pénalité de grille dimanche prochain. Depuis le Qatar, Honda F1 qui ne veut pas risquer de perdre le championnat sur une panne met la pression sur l'écurie pour monter un cinquième V6 Turbo a récemment révélé le site spécialisé Motorsport.com. Ce qui engendrerait une pénalité de cinq places, le règlement n'autorisant que trois moteurs par saison.

La décision aurait déjà été prise de monter ce 5e moteur à combustion interne pour la course de Losail. Mais la sanction (recul de 5 places) encourue par Max pour ne pas avoir assez ralenti sous double jaune en qualifications a incité les dirigeants de Red Bull Racing à remettre le risque à plus tard. Pourtant, la longue ligne droite du Qatar se prêtait nettement mieux aux dépassements que le nouveau circuit urbain arabe. Par précaution, Red Bull avait fait tourner plusieurs moteurs durant le dernier week-end afin de ne pas trop user le 4e réservé pour la course.

A priori, une décision sera prise après les premiers essais libres de Djeddah en fonction du rythme affiché par les Red Bull et des possibilités de remontée. La tâche s'annonce d'autant plus ardue pour les "taureaux ailés" que Mercedes ressortira le nouveau moteur avionique utilisé au Brésil et resté dans les cartons au Qatar. Entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, mais aussi Mercedes et Red Bull les deux dernières manches du championnat du monde de F1 s'annoncent sous très haute tension. Rappelons que seul le fils de "Jos the Boss" et de la Belge Sophie Kumpen peut être titré dès dimanche en Arabie Saoudite en cas d'abandon ou de gros contretemps pour son rival.