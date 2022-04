La fête ne fut pas totale pour les tifosi ce samedi après-midi à Imola puisque la course sprint est revenue à Max Verstappen. S'élançant en deuxième position, Charles Leclerc parvenait cependant à surprendre au départ le poleman hollandais. Le leader du championnat allait ensuite faire un cavalier seul pendant la majorité de la course. Verstappen donnait toutefois un dernier coup de rein dans les derniers kilomètres pour déborder Leclerc à l'entame de l'avant-dernier tour.

Le pilote Red Bull partira en pole position dimanche après-midi. Il aura à ses côtés son rival Leclerc. Malchanceux lors des qualifications de vendredi, Sergio Pérez est remonté jusqu'en troisième position et s'adjuge par ailleurs le meilleur tour en course. La remontada du jour est signée Carlos Sainz. S'élançant 10ème après être parti à la faute en qualifs, le deuxième pilote Ferrari avalait ses rivaux pour sauver une quatrième place synonyme de deuxième ligne demain.

La troisième ligne sera 100% McLaren avec Lando Norris devant Daniel Ricciardo. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) finit septième devant Kevin Magnussen (Haas) qui avait fait le pari de partir en pneus médiums. Fernando Alonso (Alpine) et Mick Schumacher (Haas) complètent le Top 10. Désillusion chez Mercedes puisque George Russell et Lewis Hamilton sont restés englués dans le peloton. Les Britanniques partiront 11ème et 14ème.

On notera que la course a été neutralisée à l'issue du premier tour suite à un accrochage entre Pierre Gasly (AlphaTauri) et Guanyu Zhou (Alfa Romeo). Le Chinois restait sur le carreau tandis que le Français crevait. Ils partiront en fond de grille demain.

Le départ du Grand Prix d'Emilie-Romagne sera donné demain à 15 heures.