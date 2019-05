Il a fait illusion en signant le meilleur temps lors de la Q2. Mais finalement, Max Verstappen s’est qualifié logiquement en troisième position derrière les deux Mercedes et devant l’unique Ferrari rescapée de la Q1 de Sebastian Vettel, sous pression de son équipier et parti trois fois à la faute en deux sessions. "Troisième, c’est clairement le meilleur résultat que je pouvais espérer aujourd’hui," analysait très objectivement le Belgo-néerlandais. "C’est pas mal pour ma première vraie qualification ici. Les trois années précédantes, je m’étais crashé avant," se marre-t-il.

Mais on l’a dit et on le remarque week-end après week-end, le pilote Red Bull a mûri. Comme le moteur Honda, plus souvent critiqué. "Mon tour en Q2 a vraiment été très bon. Je n’ai malheureusement pu le répéter en Q3. Je n’ai pas pu faire monter mes pneus assez en température avant le premier virage où je me suis loupé. J’ai donc décidé d’avorter ma dernière tentative. L’écart réel n’est pas d’une demie seconde." Toujours arrivé mieux qu’il n’est parti, Max sait que ce sera difficile ce dimanche. "Sur le sec, je peux juste espérer gagner une place au départ. Maintenant s’il pleut, tout est possible."

Pour le podium , il devra essentiellement lutter avec la Ferrari de Vettel, tous deux en quête de réhabilitation. Cinquième son équipier Pierre Gasly a été pénalisé de trois places pour avoir gêné Kevin Magnussen. Le Français partira donc 8e derrière la Haas du Danois, la Renault du vainqueur 2018 Daniel Ricciardo et la Toro Rosso de Daniil Kvyat