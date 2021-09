Quatre jours à peine après le désastre de Francorchamps et le "non-GP de Belgique", Max Verstappen et ses dizaines de milliers de fans se retrouvent en bord de mer du Nord pour le troisième GP à domicile du pilote Red Bull en un peu plus de trois mois. Après Monaco et Spa, Zandvoort, là où les F1 n’ont plus mis les roues pour une course depuis 1985.

Jadis, les F1 venaient très régulièrement au milieu des dunes néerlandaises. On se souvient des quatre succès de Jim Clark, des trois de Jackie Stewart et de Niki Lauda, dernier vainqueur en date, mais aussi de l’unique victoire de Jacky Ickx sur Ferrari en 1971, il y a de cela tout juste un demi-siècle !