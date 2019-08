Les annonces sont imminentes et devraient être simultanées. Après avoir consulté notamment Lewis Hamilton, Toto Wolff a visiblement décidé durant la pause estivale de jouer la carte de la sécurité en misant une quatrième année sur Valtteri Bottas qui ne sera sans doute jamais champion du monde, faute de constance, mais dispute cette année son meilleur début de saison et est le parfait numéro 2 pour Mercedes et Hamilton. Le Finlandais ne représente sans doute pas le futur, il n'est pas le remplaçant de Lewis lorsque ce dernier décidera de mettre un terme à sa carrière. Mais ce n'est visiblement pas encore pour tout de suite. Son successeur devrait être plutôt Max Verstappen, actuellement sous contrat avec Red Bull, ou peut-être Esteban Ocon que Mercedes a toutefois décidé de libérer de son contrat pour lui permettre de courir chez Renault.





Selon la presse française du jour, l'Equipe et Auto Hebdo, l'affaire qui aurait déjà dû se conclure l'an dernier avant la signature surprise de Daniel Ricciardo serait cette fois entendue. Sans volant cette année, Esteban Ocon a signé pour deux ans chez les Jaunes où il remplacera Nico Hulkenberg, l'homme aux 168 GP sans podium. Un Français chez Renault, cela n'avait plus été vu depuis dix ans avec Romain Grosjean et cela a du sens. Grosjean justement qui serait une victime collatérale du jeu de dominos. Ses régulières frasques ont fini par lasser Gunther Steiner et même si sa pointe de vitesse est réelle le Franco-Suisse perdrait son volant chez Haas au profit de l'Allemand. Entendre Kevin Magnussen prétendre qu' "i l ne s'est pris la tête qu'une fois avec Nico et que leur rivalité a été montée en épingle," abonde en tout cas dans ce sens.





Ce serait donc à priori la fin de l'histoire du mari de la présentatrice de TF1 qui trouverait refuge en Formula E avec DS. A confirmer, comme d'ailleurs tout ce qui a été écrit avant car en F1, rien n'est jamais sûr tant que ce n'est pas officiel.