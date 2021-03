Mercedes contre Red Bull: un combat réellement inégal ? Formule 1 Martin Businaro © Daimler/Red Bull

A l'aube du premier Grand Prix 2021, mise en comparaison des deux écuries favorites au championnat.



Il ne faut pas être un grand devin pour savoir que cela se jouera entre Mercedes et Red Bull Racing. La formation battant pavillon allemand partira avec les faveurs des pronostics tandis que du côté des Autrichiens, on se place plus que jamais dans la position d'outsider ultra-redoutable. Bien des choses opposent pourtant l'immense étoile de Stuttgart et le flamboyant marchand de canettes. Pourtant, ces deux écuries sont appelées à se livrer un duel sans merci en 2021. Alors, s'agit-il réellement d'un combat à la loyale ?



(...)