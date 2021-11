Ce n’est pas dans le genre de la maison de baisser les bras. Pourtant, force est de constater que Mercedes a pris un coup de bambou au soir du Grand Prix du Mexique où Max Verstappen et Sergio Pérez ont bien malmené Lewis Hamilton pendant la course.

C’est donc avec un moral loin d’être au beau fixe que les troupes de Toto Wolff se rendent à Interlagos ce week-end. Le circuit situé dans la banlieue de Sao Paulo devrait à nouveau être favorable aux RB16B, Verstappen étant de surcroît le tenant du titre sur le sol brésilien. À Brackley, on ne peut que mordre sur sa chique et espérer un faux pas des monoplaces au taureau rouge.

"Oui, Red Bull a désormais une voiture nettement meilleure que la nôtre", avouait James Vowles, directeur de la stratégie chez Mercedes. "Au Mexique, même avec une stratégie parfaite, nous aurions sans doute été battus. Au final, la 2e place décrochée là-bas est un résultat logique compte tenu du niveau actuel de notre W12."

Toutefois, rien n’est fait. On a bien vu au cours de l’été que la hiérarchie pouvait être chamboulée selon un passage à vide d’une des deux parties. "Un abandon chez nous ou chez Red Bull pourrait tout changer", insiste Vowles. "Nous avons encore quatre courses à disputer, 19 points de retard chez les pilotes et un point d’avance chez les teams. Ce n’est rien. Cela vous montre que chaque équipe est sur le fil du rasoir et que vous devez tout mettre en œuvre pour obtenir le résultat nécessaire. Je suis sûr que le suspense ira jusqu’à Abou Dhabi."

Après Interlagos, la F1 se rendra à Losail, qui sera une inconnue totale, tandis que Djeddah et Yas Marina devraient convenir aux Red Bull. Bref, fin 2021, Merco n’est plus maître de son destin…