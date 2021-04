Dominée par Red Bull voici trois semaines à Bahreïn même si au final Lewis Hamilton avait ramené la plus grande coupe, l’écurie Mercedes a travaillé d’arrache-pied depuis son retour des Émirats pour tenter d’inverser la tendance ou du moins réduire l’écart.

Souffrant de problèmes d’équilibre et d’un train arrière devenu instable en raison des changements réglementaires et de la réduction du diffuseur arrière, l’écurie septuple championne du monde a accompli un véritable boulot de fourmi lors des quinze derniers jours. Et si Stoffel Vandoorne a apporté sa contribution, Valtteri Bottas lui-même s’est aussi collé au simulateur, à l’usine de Brakley, pour balayer les centaines de réglages possibles. Des heures et des heures passées face aux écrans pour tenter d’améliorer le comportement de la W12.



(...)