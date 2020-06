L'écurie de Formule 1 Mercedes partagera ses pilotes réservistes Stoffel Vandoorne et Esteban Gutiérrez avec les teams Racing Point et McLaren, en cas de besoin, a rapporté jeudi un porte-parole des flèches d'argent.

Vandoorne a disputé les saisons 2017 et 2018 comme pilote titulaire avec McLaren. Le Courtraisien dispute cette saison le championnat de Formule E électrique pour Mercedes. Le Mexicain Gutiérrez, lui aussi pilote de réserve de Mercedes, participe au championnat de Formule E et IndyCar. Ils comptent respectivement 41 et 59 épreuves de Formule 1 au compteur. Tous deux sont susceptibles de suppléer Lewis Hamilton ou Valtteri Bottas en cas de besoin.

Désormais, ils pourraient occuper un rôle identique chez McLaren et Racing Point si un de leur pilote ne pouvait pas courir notamment en raison du coronavirus.

Mardi prochain Bottas et mercredi Hamilton remonteront dans leur baquet pour des essais à Silverstone. Ils piloteront la Mercedes version 2018. L'utilisation de la nouvelle voiture n'est pas autorisée.

Racing Point a déjà une relation étroite avec Mercedes. La saison prochaine, McLaren retrouvera le moteur Mercedes qui remplacera Renault.

La nouvelle saison de Formule 1 commence le 5 juillet avec une course sans public en Autriche.