L'écurie championne du monde des constructeurs de Formule 1, Mercedes n'a aucune raison de ne pas poursuivre avec ses deux pilotes actuels : Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, au-delà de 2020, a déclaré le responsable sportif de l'écurie Toto Wolff. Bottas a déjà renouvelé son contrat alors que le sextuple champion du monde Hamilton doit encore signer une prolongation.

"Nous sommes très heureux de notre duo de pilotes. Les deux sont rapides. Valtteri est là dans un mauvais jour de Lewis. Et les bons jours, Lewis est imbattable", a déclaré Wolff dans l'édition de mercredi du magazine allemand Auto, Motor und Sport. "La dynamique et l'atmosphère entre les deux est bonne. Si vous avez deux égocentriques dans l'équipe; c'est difficile. Tous deux respectent l'équipe et l'influence qu'ils ont sur l'ambiance dans l'équipe. C'est pourquoi ils sont la meilleure solution pour nous".

Mercedes domine le début de la mène la saison 2020, Bottas a remporté la course d'ouverture et Hamilton les deux suivantes. La prochaine course, dimanche, est le GP de Grande-Bretagne à Silverstone que Hamilton a remporté six fois.