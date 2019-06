L'émotion promet d'être grande dans le stadium de Hockenheim les 27 et 28 juillet prochains. A l'occasion du retour de la Formule 1, Mick Schumacher effectuera quelques tours de démonstration au volant d'une des voitures jadis pilotées par son illustre père Michael: la Ferrari F2004.





C'est avec cette monoplace au cheval cabré que Schumi décrocha son septième et dernier titre de champion du monde en 2004. Victorieux à Hockenheim, il allait définitivement ceindre la couronne lors du Grand Prix de Belgique à la fin du mois d'août.





"Conduire cette voiture à Hockenheim promet d'être sensationnel", commente Mick Schumacher. "C'est sur cette piste que j'ai décroché mon titre de champion européen de F3 en fin d'année dernière. Me voilà désormais de retour au volant d'une des F1 les plus capées de l'histoire. Un grand sourire figurera sur mon visage quand j'en prendrai le volant. Et avec le mélodieux V10, tous les spectateurs devraient en prendre plein les oreilles."





Mick Schumacher se produira juste avant les qualifications samedi en début d'après-midi et dimanche en prélude de la parade des pilotes.