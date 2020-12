Ce n'est plus un secret depuis qu'Alfa Romeo a confirmé ses deux pilotes titulaires pour 2021. Mick Schumacher sera bel et bien l'équipier de Nikita Mazepin pour la saison prochaine a officialisé le team Haas GP lors d'une des semaines les plus folles de son existence.

Un peu plus de huit ans après le dernier GP de son septuple champion de papa (Brésil 2012), le petit Mick, champion en F3 et actuel leader du championnat de F2 avant la finale de ce week-end à Barheïn, débutera donc en Grand Prix, en Australie en mars prochain.

"Je n'ai jamais douté que j'arriverais à concrétiser mon rêve," a déclaré le jeune Allemand membre de la Ferrari Driver Academy. "Ils m'ont fait confiance et cela m'a aidé à donner le meilleur de moi-même. Je remercie tous ceux qui ont rendu ceci possible et je suis impatient de commencer à travailler avec le team."