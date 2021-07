Théâtre, il y a 71 ans déjà, du premier GP de l’histoire de la F1 (le GP d’Europe remporté par Giuseppe Farina), l’ancien aérodrome militaire de Silverstone accueille ce week-end une autre première mondiale : la course qualificative de F1.

Imaginé par Liberty Media pour augmenter le spectacle et l’intérêt des journées du vendredi et du samedi, ce mini-GP de 100 km (au lieu de 305 pour le vrai GP du dimanche) sera testé à trois reprises cette saison (ici en Angleterre, puis après sans doute à Monza et Interlagos).

(...)