Retour sur le plus beau Grand Prix du champion sans couronne.

On pourrait écrire un roman sur la carrière de Sir Stirling Moss tant il a multiplié les courses mémorables. Le Britannique, qui s’est éteint ce matin à l’âge de 90 ans, a laissé une empreinte aussi grande en monoplace qu’en voiture de sport. En Formule 1, sa course la plus légendaire est assurément le Grand Prix de Monaco 1961 où, malgré une voiture inférieure, il est parvenu à décrocher la victoire au prix d’une attaque de tous les instants.

Cette année-là, la réglementation technique limite les cylindrées à 1,5 litre sans compresseur afin d’attirer de nouveaux compétiteurs. La Scuderia Ferrari tire le meilleur parti des nouvelles règles en présentant une superbe machine : la 156 « sharknose » équipée du seul V6 de tout le plateau. Au vu des performances affichées par les voitures rouges lors des courses d’avant-saison, la concurrence a déjà déposé les armes. Sir Stirling Moss n’y va pas par quatre chemins : « les Ferrari seront imbattables et je parie sur un titre de Phil Hill », lancera le Britannique. Mais sur le tourniquet de Monaco, qui marque le coup d’envoi du championnat, un mince espoir est permis.

