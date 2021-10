Avec la pluie tombée quelques minutes avant le départ de ce seizième rendez-vous de la saison et une grille inhabituelle, on s’attendait sans doute à un GP de Turquie un peu plus chahuté.

Mais son déroulement a finalement été assez limpide. Hormis les deux contacts de Fernando Alonso lors du premier tour, les incidents furent peu nombreux, les vingt monoplaces franchissant le drapeau à damier.

Parti en pole suite à la pénalité de dix places de son chef de file, Valtteri Bottas n’a pas patiné et, là où l’an dernier il s’était fait prendre un tour par son équipier, le Finlandais a dominé la course d’un bout à l’autre. Jamais Max Verstappen n’a été en mesure d’inquiéter le pilote Mercedes. En retardant son changement de gommes, Charles Leclerc a certes mené durant une dizaine de tours. Mais, ne pouvant résister au retour de Bottas chaussé de nouvelles bottes de sept lieues, le pilote Ferrari est vite rentré au box et dans le rang (4e), laissant le Nordique filer tranquillement vers son dixième succès en F1, son premier depuis plus d’un an, sa dernière victoire remontant au GP de Russie 2020.