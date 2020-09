Avec la pandémie et le protocole sanitaire très strict imposé par la F1 depuis le début reporté de la saison 2020, l’heure n’est pas du tout à la fête. Le calendrier, jusqu’ici 100 % européen a été raboté et profondément remanié. On a déjà vu des doubles courses comme en Autriche ou en Angleterre. Mais il y a aussi l’arrivée de nouveautés comme Mugello, première nouvelle destination pour la Formule 1 depuis Baku en 2016.