De nombreux fans font preuve d'un bel état d'esprit et sont respectueux entre eux mais aussi envers les athlètes. Mais d'autres le sont beaucoup moins et sont une véritable plaie dans le monde du sport. Faisant fi de la moindre dignité humaine, se cachant derrière leurs pseudos sur les réseaux sociaux pour mieux dissimuler leur lâcheté, ils n'hésitent pas à harceler un sportif impliqué dans une polémique mais aussi ses proches. C'est le cas de Nicholas Latifi.

En sortant de la piste à cinq tours de l'arrivée de Grand Prix d'Abou Dhabi, le pilote Williams a provoqué la montée en piste de la voiture de sécurité et était bien malgré lui celui qui a offert à Max Verstappen son premier titre mondial. Si le Canadien n'avait plié sa FW43B contre les rails de Yas Marina, jamais la course n'aurait été neutralisée et les événements ayant découlé ne se seraient jamais produits.

Toujours est-il que l'équipier de George Russell en 2020 et 2021 est victime d'une véritable campagne de harcèlement à son égard et est la cible de fans pro-Lewis Hamilton (ou anti-Verstappen). Le pilote de Toronto aurait même reçu des menaces de mort ! Outré par les agissements de ces "fans" méprisables, il a choisi de rompre le silence dans une lettre que nous vous livrons in extenso.

"Salut à tous. Je suis délibérément resté à l'écart des médias sociaux pour laisser les choses se calmer après les événements de la dernière course. On a beaucoup parlé de la polémique qui s'est produite après mon abandon à Abou Dhabi. J'ai reçu des milliers de messages sur mes différents comptes, publiquement ou en message privé. La plupart ont été positifs, mais il y a aussi eu beaucoup de propos haineux.

J'ai essayé de trouver la meilleure façon de gérer cela. Dois-je faire comme si de rien n'était ? Ou dois-je prendre le taureau par les cornes et dénoncer ce fléau qui est malheureusement une réalité lorsque vous utilisez les médias sociaux ? Ce que je vais vous dire vient du fond de mon coeur, dans l'espoir que cela déclenche peut-être une prise de conscience sur le harcèlement en ligne et les conséquences dramatiques qu'il peut avoir sur les gens. Utiliser les médias sociaux comme outil pour attaquer quelqu'un avec des messages de haine, d'abus et de menaces de violence est choquant et quelque chose que je dénonce.

Pour en revenir au week-end de course, dès que le drapeau à damier a été brandi, je savais que cela allait déraper sur les médias sociaux. Le fait que j'aie senti qu'il était préférable que je supprime Instagram et Twitter de mon téléphone pendant quelques jours dit tout sur la cruauté des gens sur internet. La haine, les abus et les menaces qui ont suivi sur les médias sociaux ne m'ont pas vraiment surpris, car c'est la dure réalité du monde dans lequel nous vivons en ce moment. Je ne suis pas contre à ce qu'on critique en ligne vu que chaque sportif international est épié par la communauté de fans.

Mais comme nous l'avons vu à maintes reprises, il suffit d'un incident au mauvais moment pour que les choses deviennent complètement disproportionnées et font ressortir le pire visage des personnes soi-disant "fans" du sport. Ce qui m'a choqué, c'est le ton extrême de la haine, des abus et même des menaces de mort que j'ai reçues. En réfléchissant à ce qui s'est passé pendant la course, il n'y avait vraiment qu'un seul groupe de personnes à qui je devais m'excuser pour m'être crashé : mon équipe. Je l'ai fait juste après. Tout ce qui a suivi mon accident était hors de mon contrôle.

Certaines personnes ont dit que je me battais pour une position insignifiante avec seulement quelques tours restants. Mais que je cours pour la victoire, le podium, les points ou même la dernière place, je donnerai toujours tout jusqu'au drapeau à damier. Ma mentalité est identique à celle des autres pilotes sur la grille. Les gens qui ne comprennent pas ou qui ne sont pas d'accord avec cela peuvent avoir leur avis. Mais utiliser ces opinions pour justifier la haine, les abus et les menaces de violence, non seulement envers moi, mais aussi envers mes proches, me dit que ces personnes ne sont pas de vraies fans du sport.

Heureusement, je suis droit dans mes bottes et je fréquente les paddocks depuis assez longtemps pour pouvoir faire du bon travail tout en évitant de me laisser submerger par une quelconque négativité. Mais je sais que je ne suis pas le seul à penser qu'un commentaire négatif semble toujours ressortir davantage et peut parfois suffire à effacer 100 commentaires positifs.

Les gens auront toujours leurs opinions, et c'est bien. Se construire une armure épaisse est important quand vous êtes un athlète, surtout lorsque vous êtes constamment scruté de près. Mais bon nombre de commentaires que j'ai reçus la semaine dernière ont dépassé les bornes et étaient beaucoup trop extrêmes. Cela me préoccupe de savoir comment une autre personne réagirait si ce même déferlement de haine lui était un jour adressé. Personne ne devrait laisser une minorité imposer son opinion et ses méfaits.

Les événements de la semaine dernière m'ont fait voir à quel point il est important de travailler ensemble pour arrêter ce genre de harcèlement et soutenir ceux qui en sont victimes. Je suis conscient qu'il est peu probable que je convainque ceux qui m'ont harcelé de changer leur fusil d'épaule. Ils peuvent même essayer d'utiliser ce long message contre moi. Mais il est logique de dénoncer ce genre de comportement et de ne pas se terrer dans le silence.

À tous les fans et aux personnes qui ont tenu des propos mesurés pendant toute cette polémique, je tiens à vous dire un grand merci. J'ai vu et lu beaucoup de vos messages et ils sont très appréciés. C'est agréable de savoir que j'ai tant de gens qui me soutiennent. Le sport est par nature compétitif mais il devrait rassembler les gens, pas les diviser. Si partager mon avis et souligner la nécessité d'agir peut aider quelqu'un en ce monde, alors ce long texte valait la peine d'être écrit.

Alors que nous attendons avec impatience la nouvelle année, j'espère vraiment que mes mésaventures survenues après le Grand Prix d'Abu Dhabi aideront à prôner la tolérance, et ma résolution du Nouvel An est d'examiner les moyens de lutter contre le harcèlement. Soyez tous gentil !

Je veux vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes. Faites attention avec le Covid-19. J'ai hâte de vous retrouver en 2022.

Nicky"

Voilà qui a le mérite d'être dit. Que cela en fasse réfléchir plus d'un. Un petit mot mal placé peut détruire quelqu'un, même s'il s'agit d'un athlète de renommée mondiale. Réfléchissez donc à la conséquence de vos messages quand l'idée de vomir votre bile sur les réseaux sociaux vous traverse l'esprit...