Le Canadien Nicholas Latifi disputera le prochain championnat du monde de Formule 1 au volant d'une Williams, a indiqué l'écurie britannique jeudi.



Le pilote canadien de 24 ans remplace le Polonais Robert Kubica. L'autre baquet Williams sera confié au Britannique George Russell.

Latifi est actuellement le pilote de réserve de Williams. Il a pris part à six séances d'essais libres cette saison.

Le Canadien dispute aussi le championnat de Formule 2, dont il occupe la 2e place derrière le champion néerlandais Nyck de Vries.

Avec l'arrivée de Latifi chez Williams, le plateau 2020 est désormais complet.

La saison 2019 se termine ce week-end avec le GP d'Abou Dhabi, sur le circuit de Yas Marina.







La grille de départ de l'édition 2020 du Championnat du monde de Formule 1 est complète après la confirmation jeudi de l'arrivée du Canadien Nicholas Latifi chez Williams:



- Mercedes: Lewis Hamilton (G-B) sous contrat jusque fin 2020 Valtteri Bottas (Fin) sous contrat jusque fin 2020 (inchangé)

- Ferrari: Sebastian Vettel (All) sous contrat jusque fin 2020 Charles Leclerc (Mon) sous contrat jusqu'en 2022 (inchangé)

- Red Bull (moteur Honda): Max Verstappen (P-B) sous contrat jusque fin 2020 Alexander Albon (Tai) sous contrat jusque fin 2020 (inchangé)

- Renault: Daniel Ricciardo (Aus) sous contrat jusque fin 2020 Esteban Ocon (Fra) sous contrat jusque fin 2021, plus option pour 2022

- McLaren (moteur Renault): Carlos Sainz Jr (Esp) sous contrat jusque fin 2020 Lando Norris (G-B) sous contrat jusque fin 2020 au moins (inchangé)

- Haas (moteur Ferrari): Kevin Magnussen (Dan) sous contrat jusque fin 2020 Romain Grosjean (Fra) sous contrat jusque fin 2020 (inchangé)

- Racing Point (moteur Mercedes): Sergio Pérez (Mex) sous contrat jusque fin 2022 Lance Stroll (Can) sous contrat à long terme (son père fait partie des propriétaires de l'écurie) (inchangé)

- Alfa Romeo Racing (moteur Ferrari): Kimi Räikkönen (Fin) sous contrat jusque fin 2020 Antonio Giovinazzi (Ita) sous contrat jusque fin 2020 (inchangé)

- Toro Rosso (moteur Honda): Daniil Kvyat (Rus) sous contrat jusque fin 2020 Pierre Gasly (Fra) sous contrat jusque fin 2020 (inchangé)

- Williams (moteur Mercedes): George Russell (G-B) sous contrat jusque fin 2021 Nicholas Latifi (Can) annoncé pour 2020