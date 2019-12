Seuls trois pilotes de plus de 25 ans figurent dans le Top 10 que nous avons établi.



Au terme d’une saison intéressante à défaut d’avoir été réellement été passionnante pour l’attribution du titre, nous avons établi notre Top 10 des meilleurs pilotes de F1. Derrière l’expérimenté et toujours numéro 1 Lewis Hamilton (35 ans en janvier), les jeunes poussent de plus en plus fort. À 30 ans, Valtteri Bottas fait quasi office de vieux, tandis que le vétéran Kimi Raikkonen (40 piges) fait bien remonter la moyenne. À noter que le podium du dernier GP de dimanche (Hamilton-Verstappen-Leclerc) représentait, à nos yeux, la véritable hiérarchie de l’année écoulée.



1. Lewis Hamilton 1er avec 413 pts, 11 victoires et 17 podiums

Le pilote Mercedes n’a clairement pas volé son sixième titre acquis dès les Etats-Unis. Une fois encore, le Britannique a fait un sans-faute pour devancer son équipier et plus proche poursuivant de 87 unités. Seul pilote rentré à chaque reprise dans les points, Lewis a remporté 11 courses et est monté 17 fois sur le podium en 21 GP. Le fait qu’il n’ait signé que cinq poles, comme Bottas d’ailleurs, deux de moins que Charles Leclerc, prouve que la W10 n’était plus aussi dominante que les années précédentes. Avec un règlement plus au moins stable, la concurrence revient petit à petit à niveau et ce sont l’expérience (il a commis moins d’erreurs que ses rivaux) et la science de la course qui ont permis au talentueux Hamilton de faire encore la différence. Même s’il devra de plus en plus se méfier à l’avenir des jeunes loups montés avec lui sur le podium à Abu Dhabi, il reste encore le numéro 1.



(...)