Formule 1 Notre bilan de la saison 2019 de F1: Vettel en flop, le GP d'Allemagne plus belle course de l'année Olivier de Wilde

Ce lundi, nous vous présentions notre top 10 des pilotes de l'année. Dans la suite et fin de notre bilan de la saison, retrouvez nos flops, ainsi que les plus beaux GP de 2019.



Flop 5



1. Sebastian Vettel (5e du championnat avec 240 points, 1 victoire et 9 podiums)



C'est clairement la grosse déception de l'année. L'Allemand a disputé sa moins bonne saison en F1 et signé son moins bon résultat final (5e) depuis ses débuts chez BMW et Toro Rosso. Devancé quasi à chaque fois par son jeune équipier en qualifications, le quadruple champion, sous pression, a multiplié les erreurs (la plus énorme fut son accrochage avec son équipier à Interlagos) et les contre-performances.



(...)