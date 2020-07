Nouvelle démonstration du sextuple champion prenant la tête du Mondial, Verstappen 2e après une frayeur.

Pole position, 86e victoire et meilleur tour en course dans le tout dernier tour, Lewis Hamilton a, comme en Autriche la semaine dernière, signé le week-end parfait et tué tout suspense au Hungaroring.

Un tracé magyar sur lequel le sextuple champion s’est imposé pour la huitième fois, égalant ainsi un vieux record de Michael Schumacher qui a remporté à huit reprises le GP de France à Magny-Cours.

Les conditions d’adhérence délicates lors du départ avec des pilotes en pneus intermédiaires sur une piste encore mouillée par endroits, un départ complètement loupé par son équipier Valtteri Bottas battu d’un dixième samedi après-midi et une qualification ratée de Max Verstappen (7e sur la grille) ont favorisé l’envolée du Britannique.

(...)