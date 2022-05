Champion du monde en titre de Formula E et pilote de réserve pour Mercedes, Nyck de Vries déballera un beau cadeau quelques jours après sa victoire lors de la course 2 de l'ePrix de Berlin où il a devancé Edoardo Mortara et notre Stoffel Vandoorne national.

Le jeune hollandais effectuera enfin ses débuts officiels en Formule 1 en prenant part à la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Espagne ce vendredi sur le circuit de Barcelone. Celui qui fut longtemps protégé de McLaren roulera pour Williams et pilotera la voiture dévolue à Alex Albon. L'écurie basée à Grove doit en effet donner sa chance à un rookie par deux fois cette année, comme le veut la nouvelle directive de la FIA en la matière.

"Tout d'abord, je voudrais vraiment remercier Williams pour l'opportunité de participer à mes premiers essais libres, a déclaré de Vries, moins de 24 heures après sa victoire berlinoise. C'est génial pour moi de faire connaissance avec cette équipe et de piloter la FW44, et aussi de participer pleinement à un week-end de Grand Prix"

"La préparation à ces essais se passe bien jusqu'à présent et l'équipe m'a incroyablement soutenu. J'attends avec impatience de vivre cette expérience en Espagne maintenant !", conclut Nyck.