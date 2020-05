Le microcosme de la Formule 1 souffle un "ouf" de soulagement. Renault vit des moments difficiles et a récemment annoncé un vaste plan de restructuration de 2 milliards d'euros étalé sur trois ans. Même si le programme F1 ne représente qu'une infime partie du budget total de l'ex-régie, beaucoup craignaient que le losange arrête les frais dans le championnat afin de faire bonne figure.

Finalement, il n'en sera rien. Clotilde Delbos, directrice générale par intérim de Renault, a confirmé que la marque maintenait sa présence en Formule 1. On verra donc les hommes de Viry-Châtillon dans le Circus pour encore plusieurs années supplémentaires...

"Nous avons dit publiquement et nous confirmons que nous restons engagés en Formule 1", commente Delbos, interrogée par l'AFP. "L’annonce d’une nouvelle réglementation sur le plafonnement des dépenses (avec un maximum de 132 millions annuels et une Balance de Performances sur le plan aérodynamique) est très bonne pour nous car nous devrons moins investir dans cette discipline que certains de nos concurrents qui dépensent beaucoup d’argent. Donc nous sommes et restons en F1."