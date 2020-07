L'espoir belge de voir Stoffel Vandoorne miraculeusement recevoir une seconde chance en F1 aura été de très courte durée. Moins d'une heure après que Racing Point ait annoncé en conférence de presse que Sergio Pérez était maintenu en isolement après avoir passé un test non concluant au Covid-19, l'attachée de presse de Mercedes nous a confirmé que "Stoffel est à Berlin pour préparer les six dernières manches de la Formula E qui débuteront mercredi prochain. Et il restera là-bas. nous précise Marlène. « Au cas où Sergio Pérez ne peut pas rouler ce vendredi, c'est notre second réserviste Esteban Gutiérrez qui le remplacera."

Présent sur le banc lors des trois premiers Grands Prix de la saison, Stoffel doit se concentrer sur la Formula E et savait qu'il ne serait pas présent à Silverstone pour les deux GP d'Angleterre. De quoi nourrir de gros regrets si d'aventure Pérez doit rester en isolement pour les quatorze prochains jours car la Racing Point est sans doute la meilleure monoplace du plateau actuellement après Mercedes...