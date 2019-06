Les commissaires sportifs se sont réunis au Castellet

Les commissaires sportifs du GP du Canada ont reçu cet après-midi un représentant de Ferrari, l'ancien ingénieur de la FIA Laurent Mekies, pour étudier la possibilité de révision de la pénalité de cinq secondes coûtant la victoire il y a douze jours à Sebastian Vettel.

Après analyse, le collège des commissaires au sein duquel on retrouve notre compatriote Mathieu Remmerie a rejeté la demande de révision car les éléments apportés par la Scuderia n'avaient rien de nouveau.

Dans la foulée, les commissaires sportifs du GP de France ont dû juger la manoeuvre de Lewis Hamilton qui, lors de la deuxième séance libre, s'est loupé au virage N°3 est sorti large et est revenu hors trajectoire sur la piste ce qui a certes un peu perturbé Max Verstappen (le pilote Red Bull a du coup loupé sa corde et glissé quelque peu ce qui l'a fait avorté un tour rapide) mais le Britannique, qui s'est de suite excusé, n'est pas revenu sur la trajectoire et pas de manière dangereuse. Après avoir entendu les deux pilotes, le collège a logiquement décidé de classer l'affaire, pas du tout comparable au Canada, sans suite.