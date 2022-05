Grâce au ciel et à une météo capricieuse avec une averse se transformant en gros orage au moment du départ, on ne se sera pas ennuyé une seconde lors de cette soixante-huitième édition du GP de Monaco.

Et alors que l’on imaginait l’enfant du pays ou du moins une Ferrari l’emporter, après que la Scuderia a verrouillé la première ligne de départ sur ce circuit où dépasser relève de la mission quasi impossible, c’est une Red Bull qui s’est imposée. Et là encore surprise, alors que l’on aurait plutôt parié sur le lauréat de l’an dernier Max Verstappen, c’est son équipier Sergio Pérez qui a signé ce dimanche en Principauté son troisième succès en F1, sans doute le plus beau.