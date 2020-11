Arrivé en Europe dès 15 ans, le petit-fils du double champion du monde Emerson, dont le dernier départ en F1 remonte au GP des USA 1980, n'a pas montré grand chose. Couronné dans deux championnats mineurs, en MRF Challenge et lors de la dernière édition du Championnat de Formula Renault V8 (il n'y avait qu'une douzaine d'autos et une faible concurrence), le gentil Pietro n'a pas laissé un grand souvenir de ses passages en Eurocup Formula Renault, F3, Formula E, Super Formula, IndyCar ou WEC. L'an dernier encore en DTM au sein de l'écurie belge WRT il n'a pu décrocher que la 15ème place de la compétition sur 16 ou 17 voitures.

Mais voilà, son grand-père est une légende, son petit-frère Enzo (plus doué, il vient de finir sa première saison en F3) est encore trop jeune et puis il est voisin de Gunther Steiner en Floride où les deux hommes ont sympathisé.

Pietro, Brésilien de surcroît (une nation manquant à la F1 depuis le départ de Felipe Massa il y a trois ans), a ainsi déjà eu droit à deux tests en F1 l'an dernier avec Haas, à Barcelone et à Bahreïn justement. Ce qui ne lui servira à pas grand-chose ce vendredi puisqu'une toute nouvelle version "Indy" de la piste de Sakhir sera utilisée pour l'occasion.

Mick Schumacher et Nikita Mazepin qui doivent être annoncés chez Haas l'an prochain seront présents à Bahreïn pour y disputer la finale du championnat de F2, le fils du septuple champion du monde y jouant le titre face à Callum Illott qui a annoncé ce lundi qu'il ne serait pas en F1 l'an prochain. Eh non, le jeune Britannique n'est pas fils de champion du monde de F1 et n'est donc pas "pistonné"...