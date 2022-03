C'est le Brésilien Pietro Fittipaldi, réserviste du team, qui assurera l'intérim et sautera dans le baquet dont a été éjecté Nikita Mazepin pour les tests de cette fin de semaine à Barhein.

"Mais nous cherchons un pilote plus expérimenté pour la saison", a indiqué le patron de l'écurie américain Haas Gunther Steiner. "On discute avec plusieurs candidats."

Le nom de l'Italien Antonio Giovinazzi, remercié par Alfa Romeo pour prendre l'argent du Chinois Zhou, est celui revenant le plus souvent. Mais on a aussi évoqué la piste du champion de F3 Oscar Piastri. Ce qui peut paraître étrange car il est sous contrat Alpine et ne correspond justement pas au profil de "pilote expérimenté" recherché par Steiner qui pourrait faire appel à plusieurs pilotes sur l'ensemble de la saison.