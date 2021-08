Il ne faut pas se leurrer. On ne verra pas un Belge sur les grilles de départ d’un Grand Prix de Formule 1 avant un bon bout de temps. Pour espérer frapper aux portes de la F1, à moins de disposer de généreux bailleurs de fonds, il faut intégrer la filière d’une marque, sans oublier une bonne dose de talent. Or, en Belgique, personne n’est en mesure de cocher toutes ces cases. Et on ne peut pas juger tous nos kartmen qui n’ont encore rien montré au volant d’une voiture.