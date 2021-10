Alors que l’on vit sans doute l’un des plus beaux championnats du monde de F1 de l’histoire avec un duel haletant entre le septuple champion Lewis Hamilton et son jeune challenger Max Verstappen, séparés par six unités à la veille du GP des États-Unis (ce dimanche à 21 h chez nous), la F1 a publié les résultats d’une grande enquête sur la discipline.

L’étude, très sérieuse, a été réalisée par Motorsport Network et Nielsen Sports auprès de 167 302 fans issus de 187 pays. C’est plus du double de participants par rapport à 2005 avec une moyenne d’âge de 32 ans et une nette augmentation du nombre de femmes (18 %) et des 16-25 ans, soit les nouveaux supporters.

Malgré la pandémie et pas mal de GP annulés ou à huis clos depuis début 2020, la popularité de la discipline n’a cessé de grandir grâce à Internet, à la série Netflix Drive to Survive mais aussi à l’éclosion d’un véritable challenger pour Lewis Hamilton.

Max Verstappen est aujourd’hui clairement le pilote préféré des fans. Et pas seulement aux Pays-Bas. Le Belgo-Néerlandais a été plébiscité par 14,4 % des sondés et devance le Britannique… Lando Norris (13,7 % et lauréat chez les femmes et les moins de 25 ans), Lewis Hamilton n’arrivant qu’en troisième position (12,5 %) devant Daniel Ricciardo (10,2 %). Suivent Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Georges Russell et Pierre Gasly. À noter les absences dans ce top 10 de Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Carlos Sainz Jr et… Mick Schumacher.

Du côté des teams, surprise puisque, après Ferrari au début des années 2000 puis Red Bull, c’est aujourd’hui McLaren qui est plébiscitée comme l’écurie la plus populaire par 29,5 % des personnes interrogées. Les récentes bonnes performances de Daniel Ricciardo (lauréat à Monza) et de Lando Norris (pole en Russie) n’y sont sans doute pas étrangères puisque l’enquête a été menée de septembre à octobre. Viennent ensuite Red Bull (19,7 %), Ferrari (17,9 %) puis l’écurie championne du monde depuis 2014, Mercedes (11,8 %). Cela doit faire mal aux champions allemands…

Les trois qualificatifs les plus directement associés à la F1 sont "excitante", "technologique" et "coûteuse".

Du côté des autres disciplines mécaniques les plus suivies, on est étonné de constater qu’arrive en premier le championnat du monde d’Endurance (WEC) devant la Moto GP (en déclin depuis quatre ans), l’Indy Car (l’effet Romain Grosjean), la Formula E et le WRC. Il s’agit là de la popularité auprès des fans de F1 et pas en général, bien sûr, où la Moto GP puis le rallye doivent clairement figurer en tête.

Du côté des GP incontournables, le rendez-vous de Monaco reste n°1 devant Monza, Silverstone et Francorchamps malgré le flop de la dernière édition tombée à l’eau.

Au niveau de la règlementation sportive enfin, les amateurs de F1 aimeraient à 38 % revoir une guerre de manufacturiers pneumatiques. Dix pour cent environ souhaitent le retour des ravitaillements en carburant et 7,7 % l’introduction d’une 3e monoplace par team. Les (télé)spectateurs ne souhaitent par contre pas voir imposé un système de lest lié aux résultats et sont contre les grilles inversées et les courses sprints sur tous les week-ends.