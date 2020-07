Pour le Finlandais, menacé chez Mercedes, 2020 sera l’année de tous les dangers.

Pauvre Valtteri Bottas. Les saisons passent et le Nordique ne sera donc jamais tranquille quant à son avenir. Chaque année, l’ex-pilote Williams voit son baquet convoité par plus d’un pilote ayant bien envie de dompter cette Mercedes, monoplace de tous les désirs. L’an dernier, c’était Esteban Ocon qui frappait au portillon. En 2020, c’est George Russell et, dans une moindre mesure, Sebastian Vettel qui postulent pour épauler Lewis Hamilton dès l’hiver prochain.