Si la procédure de voiture de sécurité avait été normale, leur stratégie aurait été payante. Trop de pression des Teams managers sur la direction de course. Ce n'est pas normal!

Mais en se faisant l'avocat du diable, on peut aisément comprendre la réaction des dirigeant et ingénieurs de Mercedes qui jusque là faisaient la course parfaite et ont fait leur dernier choix stratégique en fonction d'une application normale du règlement.

Lorsque la Williams de Nicholas Latifi s'est retrouvée dans le rail, il fallait réagir vite, prendre la bonne décision. En tête avec une dizaine de secondes d'avance, Lewis Hamilton aurait-il dû directement rentrer pour chausser des pneus tendres? Après coup, il est toujours facile de refaire la course et de se dire que oui. Nous étions à cinq tours de l'arrivée et la question qu'il fallait se poser était: l'épreuve va-t-elle ou non se terminer sous régime de voiture de sécurité? Vu la lenteur des commissaires à réagir directement, on pouvait craindre dans un premier temps que non. Si Lewis rentrait et que Max Verstappen restait dès lors en piste, le pilote Red Bull aurait pris la tête et remporté d'office le championnat si la course ne repartait pas. Mercedes ne pouvait pas prendre ce risque.