Alpine continue de chambouler son organigramme à l'aube de la saison 2022. Après l'annonce du départ de son directeur exécutif Marcin Budkowski, c'est Alain Prost qui est sur le départ. Le quadruple champion du monde occupait un poste de directeur non-exécutif et de conseiller au sein de l'écurie basée à Enstone. La direction de celle-ci a toutefois choisi de ne pas le renouveler pour la campagne à venir. La restructuration voulue par Laurent Rossi, CEO d'Alpine, est de plus en plus flagrante.

Les départs successifs de Budkowski et Prost confirment l'arrivée imminente d'Omar Szafnauer qui occupait le poste de team principal de Racing Point/Aston Martin depuis le milieu de saison 2018. L'Américain n'arriverait pas les mains vides à Enstone puisque la corbeille de la mariée comprendrait également la venue du sponsor BWT, société autrichienne spécialisée dans le traitement des eaux, avec qui Szafnauer entretient de bonnes relations. On devrait donc voir quelques touches de rose sur les futures A522.

Pendant ce temps, un ancien de chez Renault/Alpine pourrait bientôt faire parler de lui. Recasé chez Mecachrome après son éviction de l'écurie franco-britannique il y a un an, Cyril Abiteboul pourrait retrouver un rôle en F1 chez... Red Bull Racing. Le Français s'occuperait de la nouvelle division Powertrains de l'écurie autrichienne dont les monoplaces 2022 seront dotées de moteurs Honda rebadgés. La firme au H continuera d'apporter un soutien technique au taureau rouge cette année, voire jusqu'en 2025.

Si l'annonce du recrutement de Szafnauer chez Alpine est imminent, qu'en sera-t-il pour Abiteboul vis-à-vis de Red Bull ? Réponse dans les prochaines semaines, voire les prochains jours.