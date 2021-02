Quand on pense à Aston Martin en compétition, on songe avant tout aux épreuves d’endurance où le constructeur britannique s’est taillé une solide réputation avec un succès aux 24 Heures du Mans en 1959 assorti d'un titre mondial des marques la même année.

Une incursion en Formule 1 a pourtant déjà été tentée à la fin des années 1950, mais l’aventure s'est vite arrêtée pour les garagistes de Kensington. Elle va reprendre plus de soixante ans plus tard via la reprise du team Racing Point à compter de cette saison : l'occasion de faire un peu d'histoire.