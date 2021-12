On n’en est pas encore venu aux mains entre les deux prétendants au titre, mais cela a chauffé plus d’une fois sur la piste, les uns et les autres commettant des erreurs ou se comportant de manière peu pour ne pas dire pas du tout sportive. La manière dont les patrons d’écurie, en contact radio direct avec la direction de course, mettent la pression n’est pas acceptable non plus. Comme si les dirigeants de grandes équipes de football avaient une liaison directe avec l’arbitre ou le VAR. Face à autant de lobbying, le successeur de Charlie Whiting, Michael Masi, n’a plus son libre arbitre. Il est urgent de recadrer tout cela et d’envoyer un message fort avant la finale du week-end prochain afin que le sport sorte vainqueur à Yas Marina et que le titre ne se joue pas suite à un accroc ou sur tapis vert.

Entre erreurs, sanctions et gestes antisportifs, voici le résumé d’un week-end où tous les coups semblaient permis. Les voilà désormais à égalité de points (et de poings ?) avant le dernier round sur le ring de Yas Marina. En croisant les doigts pour que cela ne se termine pas par un nouveau chaos !

(...)