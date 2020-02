Même après sa mort survenue en janvier 2015, l'ancienne écurie Caterham F1 revient bien malgré elle sur le devant de la scène pour des raisons extra-sportives.

L'ancienne formation malaisienne et son ancien patron Tony Fernandes sont en effet cités dans une sombre affaire de corruption qui lie le géant de l'aviation Airbus à de nombreuses parties prenantes.Le rapport du Serious fraud office britannique accable l'homme d'affaires malaisien qui est avant tout le fondateur de la compagnie aérienne AirAsia qui sponsorisa Williams et Caterham pendant de nombreuses saisons.Il est reproché à Fernandes et à son bras droit Kamarudin Meranun d'avoir reçu d'Airbus, qui soutenait les monoplaces vertes via sa filiale EADS, un juteux chèque de 50 millions de dollars (avec une option de 55 millions supplémentaires) qui fut passé sous forme de sponsoring envers l'équipe née Lotus Racing.

Là où le bât blesse, c'est que cette manne financière aurait été versée pour "récompenser" Fernandes et Mernanun d'avoir passé commande de 180 appareils à Airbus. Un tour de passe-passe qui a fait froncer les sourcils du SFO qui a vu un conflit d'intérêts flagrant, Caterham n'ayant aucun lien de parenté juridique avec AirAsia. Ce coup de tonnerre dans le ciel de l'aviation asiatique a provoqué la disgrâce de Fernandes et Meranun qui furent démis de leurs fonctions à titre provisoire, le temps que l'enquête évolue dans une relative sérénité.Les deux hommes ont d'ores et déjà répondu aux accusations contre eux en indiquant que Caterham n'avait jamais généré le moindre profit au cours de son existence et que l'apparition d'EADS sur la carrosserie des monoplaces était à de simples fins marketing et non pas pour obtenir une rémunération à titre personnel.

Caterham F1 Team fut détenue par Fernandes pendant la quasi-majorité de son existence. Rachetée pendant l'été 2014 par un nébuleux consortium avec l'ex-pilote Christijan Albers comme team principal, l'écurie basée à Leafield avait vivoté quelques mois avant d'être placée en redressement judiciaire après le Grand Prix de Russie.Grâce à un généreux crowdfunding, elle effectua un ultime baroud d'honneur à Abou Dhabi pour ensuite être dissoute le 27 janvier 2015, faute de repreneur. Ses meilleurs résultats sont trois dixièmes places au championnat du monde des constructeurs avec zéro point inscrit.