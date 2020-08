Hamilton et Bottas encore intouchables : Quand la marée noire Mercedes atteint les côtes catalanes… Formule 1 Martin Businaro © Daimler AG

Les monoplaces allemandes de Hamilton et Bottas ont fait main basse sur les qualifs.



On espérait secrètement, à la lumière des résultats hivernaux, que les Red Bull viendraient mettre à mal la domination Mercedes en Espagne. Mais, dans la chaleur catalane, les étoiles noires n’ont laissé aucune chance à la concurrence. Depuis la première séance d’essais libres, les machines de Brackley se livrent à un véritable récital. Non seulement, elles restent aux avant-postes mais, en plus, elles écrasent leurs rivales. L’écart avec la première non-Mercedes a toujours oscillé entre sept dixièmes et une seconde. En Formule 1, c’est énorme…