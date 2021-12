Cela pourrait tourner mal dimanche entre Hamilton et Verstappen. Retour sur quatre mémorables "accidents" lors de l’ultime GP…

La tension est à son paroxysme. Les deux candidats au titre de champion du monde de F1 qui se retrouveront côte à côte en conférence de presse ce jeudi sont à égalité de points… et de poings avant le dernier round d’Abou Dhabi de ce week-end. Un ultime combat décisif qui pourrait se terminer par un nouveau chaos comme déjà dimanche dernier en Arabie saoudite, voire par un véritable K-O.

La rivalité entre le vieux lion britannique et le jeune loup belgo-néerlandais, mais aussi leurs équipes et patrons respectifs, Mercedes et Red Bull, Toto Wolff et Christian Horner, est exacerbée. Comme on a déjà pu s’en apercevoir à Djeddah, les deux hommes sont visiblement prêts à tout pour décrocher cette couronne. Y compris certains dérapages pas toujours contrôlés. On peut donc légitimement craindre que le sacre se joue sur tapis vert ou, pire, après un accrochage plus ou moins volontaire provoqué par Mad Max, une sorte de geste ultime et désespéré s’il se sent battu ou impuissant.



(...)