Prévue à 11 heures, la 3ème séance d'essais libres est reportée jusqu'à nouvel ordre.

Pas une Formule 1 n'a encore pris la piste aujourd'hui sur le Red Bull Ring. De fortes pluies s'abattent en effet sur le circuit, empêchant tout roulage. La première course de Formule 3 programmée ce matin a même été interrompue au drapeau rouge, de quoi offrir la victoire sur un plateau à Dominik Vesti (Prema).

Du côté des organisateurs et de la FIA, on étudie déjà diverses solutions pour permettre aux pilotes d'avoir un temps de piste normal avant le Grand Prix: "Nous regardons déjà pour que les qualifications aient lieu le dimanche matin", explique Michael Masi, directeur de course. "Le deuxième scénario est l'impossibilité de maintenir les qualifications. Dans ce cas, la grille serait définie en fonction des résultats de la troisième séance libre si cette dernière peut avoir lieu. Et si on ne peut maintenir ni la troisième séance libre ni les qualifications avant la course de dimanche après-midi, alors la grille de départ serait définie sur base des chronos réalisés lors de la deuxième session d'essais libres de vendredi après-midi."

Si le troisième scénario devait être retenu, cela signifierait que Max Verstappen (Red Bull) partirait en pole position devant Valtteri Bottas (Mercedes), Sergio Pérez (Racing Point), Lance Stroll (Racing Point) et Carlos Sainz (McLaren). Suivraient ensuite Lewis Hamilton (Mercedes), Alex Albon (Red Bull), Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari) et Esteban Ocon (Renault). Les grands perdants seraient Sebastian Vettel (Ferrari), 16ème des EL2, et Daniel Ricciardo (Renault) qui serait contraint de partir bon dernier à cause de son crash de vendredi après-midi.