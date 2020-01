Les voitures ou "show cars" du moins de nos deux principaux représentants en sport automobile, Thierry Neuville et Stoffel Vandoorne, sont bel et bien présentes sur le Salon de l'Automobile. La WRC de notre vice-champion du monde sera sans doute l'une des plus photographiées durant les dix prochains jours.

On ne félicitera par contre pas les représentants de Mercedes pour leur manque de "réflexe et de passion". Plus question aujourd'hui d'exposer la F1 thermique du champion du monde Lewis Hamilton bien sûr, mais bien la Formula E désormais engagée officiellement en compétition par la marque allemande. Cela on peut encore l'admettre. Il est toutefois très regrettable, surtout pour une expo à Bruxelles, qu'il n'y ait aucun drapeau belge et pas le nom de Stoffel sur la voiture qu'il a déjà mené à deux reprises sur le podium en ce début de saison. On devrait peut-être leur dire que pour dix euros, ils pourraient permettre à des dizaines de milliers de fans de se faire photographier devant la monoplace de notre ex-pilote de F1 plutôt que devant une simple FE Mercedes...

Messieurs qui pensez à nous inonder de communiqués de presse vantant les mérites de vos véhicules, il est encore temps de rectifier le tir. Et de prévenir aussi les journalistes et le grand public que le pilote officiel de la marque et principal ambassadeur belge fera une visite au Salon, lundi apparemment...