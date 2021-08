Peu après 20 h dimanche, soit une grosse heure à peine après l’annulation de son Grand Prix, l’organisatrice Vanessa Maes a tenu à adresser un message aux fans. "C’est dur de parler dans ces moments, mais je tiens à assumer face à nos spectateurs", nous a-t-elle confié sans pouvoir contenir ses larmes. "Spa GP tient à exprimer sa plus grande désolation face à l’issue du GP, la conclusion pour mon équipe d’un an de travail où nous avions surmonté tous les obstacles. Mais la météo est malheureusement un élément que l’on ne peut pas contrôler. J’ai toujours dit que la santé de notre public était primordiale. Celle des pilotes aussi. La sécurité doit primer et je respecte donc la décision du directeur de course. Je partage bien sûr l’énorme déception de nos clients qui se sont montrés exemplaires lors d’une journée dantesque. Ils ont été d’une dignité absolue. Il n’y a eu aucun débordement."

Fatiguée tant physiquement que mentalement, Vanessa Maes va maintenant "se poser un peu et me tourner vers l’avenir. Je vais réfléchir et discuter dans les jours à venir avec la Formula One Management sur la manière dont on pourrait offrir une compensation à nos spectateurs après ce cas de force majeure".

On pense bien sûr au report éventuel de leurs tickets ou en tout cas à des conditions particulières pour assister à l’édition 2022. Même si ni la FIA, ni la FOM ni Spa GP ne sont responsables de ce qui est arrivé, un geste envers le public s’impose.