Qui est sur un siège éjectable en F1, qui a de grandes chances de débuter ou de revenir la saison prochaine ? La DH fait le point.

Il n'y a aucune certitudes encore et personne n'a encore officiellement reçu son C4 hormis Sergio Pérez mais six pilotes sur les vingt présents cette année risquent de ne plus être sur la grille à Melbourne (ou ailleurs) en mars prochain.

(...)