Nonante-cinq. C’est le nombre de points inscrits par les pilotes Mercedes en l’espace de cinq Grands Prix. À titre de comparaison, leurs collègues de chez Ferrari et Red Bull en ont marqué respectivement 157 et 151. Un écart colossal qui aurait pu être encore plus grand si les Gris n’avaient pas profité habilement de certaines circonstances comme à Sakhir et Melbourne où Lewis Hamilton et George Russell ont chacun décroché un podium miraculeux tandis que Russell a pris une superbe quatrième place à Imola alors que son équipier était totalement à la dérive…