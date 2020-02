La panthère rose du peloton a été présentée en Autriche cet après-midi.

Après la Williams FW43 ce matin, c'est au tour de la Racing Point RP20 de se dévoiler. La monoplace rose a été présentée à Mondsee (Autriche) au quartier général de BWT, sponsor-titre de l'écurie basée à Silverstone.

La marque spécialisée dans le traitement des eaux a imposé sa désormais célèbre livrée rose depuis trois ans déjà et ses initiales sont plus visibles que jamais sur la carrosserie de la dernière-née de l'ex-équipe Jordan et Force India. En observant la déco, on remarque la disparition du sponsor-titre de la saison écoulée, la société de paris sportifs SportPesa.

Sur le plan aérodynamique, les flancs suivent la tendance actuelle, plus étroits afin de dégager l’arrière, tandis que le nez est désormais arrondi sans les petites entrailles vues sur le modèle précédent.

Sergio Pérez et Lance Stroll auront pour objectif de poursuivre sur la lancée de la fin de saison 2019 et titiller McLaren ainsi que Renault pour viser le Top 5 au classement des constructeurs.