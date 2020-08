Discret vendredi où l’on évoquait même un possible boycott pour soutenir une cause anti-racisme lui tenant fort à coeur, Lewis Hamilton est sorti du bois samedi après-midi.

Les trois séances libres avaient laissé l’illusion d’une possible qualification disputée. Mais, sur une piste sèche, il n’en a rien été.

En gommes intermédiaires déjà en Q2 (les pneus avec lesquels il devra s’élancer ce dimanche à 15h10), le pilote Mercedes s’est montré le plus rapide alors que la majorité de ses rivaux ( à l’exception de Bottas et Verstappen) avait déjà chaussé les pneus tendres plus performants.