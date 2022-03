Cette fois, la partie de cache-cache est terminée. La saison 2022 de Formule 1 va véritablement démarrer cet après-midi avec la première qualification programmée entre 16 h et 17 h chez nous, deux heures plus tard du côté de Bahreïn.

L’heure de vérité est proche. On va enfin savoir ce que ces nouvelles monoplaces, plus jolies mais aussi plus pataudes, ont réellement dans le ventre. Leur retard sur leurs devancières excédera-t-il les deux secondes ?

C’est aujourd’hui aussi que l’on va savoir si Mercedes est réellement ou pas en retard dans le développement de sa W13. Personne ne veut croire George Russell et Lewis Hamilton quand ils prétendent qu’ils ne possèdent actuellement pas encore d’une monoplace capable de gagner des courses. Le résultat des deux premières séances d’essais libres de ce vendredi a en tout cas confirmé leurs dires et la tendance générale à l’issue des six journées d’essais hivernaux.

(...)