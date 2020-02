Le "Losange" veut des bases solides pour attaquer un nouveau cycle en 2021.

Ce n’est pas arrivé souvent dans l’histoire de la F1 que la presse soit convoquée à la présentation d’une nouvelle monoplace brillant… par son absence.

De l’Atelier Renault sur les Champs-Élysées, il ne sera sorti que quelques clichés de morceaux d’un châssis R.S.20 n’ayant pas encore reçu ses peintures (le jaune et noir restera de mise) de guerre. On n’aura donc eu droit qu’à une simple bande annonce. Il faudra attendre le 19 février, la semaine prochaine à Barcelone, pour voir la nouvelle création de Pat Fry (ex-McLaren et Ferrari) de plus près. Et surtout savoir ce qu’elle a dans le ventre, voir si le bébé, loin d’être prématuré, est cette fois mieux né que sa grande sœur R.S.19.

(...)