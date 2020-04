Il y a tout juste trois semaines, on annulait tardivement le premier GP de F1 en Australie. Depuis, sept autres GP ont déjà été annulé (Monaco) ou reportés. Et ce n'est, hélas, sans doute pas encore fini.

Le prochain sur la liste est le GP du Canada, prévu le 14 juin. "Il y a une chance sur deux que nous puissions encore organiser notre course à la date prévue," estime l'organisateur canadien François Dumontier. "La décision finale sera prise entre Pâques et début mai en fonction de l'évolution de la pandémie."

Mais honnêtement, avec déjà 12.000 personnes contaminées dans le pays et un virus encore en pleine propagation, il y a peu de chance pour qu'une course puisse avoir lieu à Montréal mi-juin. "Soyons réalistes. L'espoir est faible, je l'estime personnellement à 10%," a indiqué le pilote local, ex-Nascar et Indy-Car, Patrick Carpentier. Pourtant des pilotes à l'instar de Romain Grosjean, confiné en Suisse avec sa femme et ses trois enfants, veulent encore y croire.

