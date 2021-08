Puisqu'il ne sera pas à classer parmi les manches annulées, Francorchamps 2021 restera dans les annales comme la course la plus courte avec deux fois deux tours derrière la voiture de sécurité, soit une trentaine de kilomètres à allure réduite. Avec au bout de ce simulacre de course et de 3h45 d'attente... pour rien, un classement, un podium et des points. Complètement ridicule.

Le précédant record datait de 1991 quand Ayrton Senna avait remporté le GP d'Australie à Adélaïde arrêté au drapeau rouge après 14 des 81 tours et 24 minutes 38 secondes suite déjà à un déluge.