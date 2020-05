L’Australien ne fait plus rire personne chez Renault, qui lui a payé 36 millions en 2 ans.

On pouvait lire ce jeudi dans la communication laconique de Cyril Abiteboul, le patron de Renault F1 Team, beaucoup d’amertume. "La confiance réciproque est une valeur inestimable, surtout dans la situation de crise que traverse le monde" , a commenté le Français, qui avait réussi à attirer Daniel Ricciardo en échange d’un gros chèque certes (18 millions par an), mais aussi de promesses de résultats jusqu’ici non tenues.